"Выпадали вместе с кожей": девушка осталась полулысой после окрашивания волос у парикмахера под Ровно

Во время процедуры окрашивания 18-летняя клиентка рассказала парикмахеру, что ей печет, но та настаивала дождаться окончания необходимого времени окрашивания.

В Сарнах Ровенской областы 18-летняя местная жительница воспользовалась услугами парикмахера на дому. Специалиста ей посоветовали друзья, и девушка смело пошла к мастеру, которая принимала дома, чтобы сделать мелирование волос.

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Историю девушки рассказывают Сарни.City.

Девушка согласовала свою встречу по телефону, а также направила в мессенджере мастеру фотографию того, что именно хочет сделать. В указанное время она пришла и парикмахер начала делать ей мелирование.

"Мне нанесли краску. Через некоторое время сообщила, что чувствую дискомфорт — сильно печет. Парикмахер сказала, что это нормально при мелирование. Впоследствии стало еще сильнее печь и начала болеть голова. Тогда попросила прервать процедуру, но парикмахер еще докрашивала нижние волосы и только после этого начала смывать краску. При этом говорила, что ей тоже пекут пальцы. Когда начали сушить и ррасчесывать, заметила что выпало много волос. К тому же парикмахер сказала, что на темечке видит покраснение", — рассказывает пострадавшая Анастасия.

На следующий день девушка заметила, что у нее выпадают волосы вместе с кожей. Через несколько дней она обратилась за помощью к своему семейному врачу. Он ей посоветовал попасть на прием к дерматологу, а потом девушку направили в ожоговое отделение Ровенской областной больницы, где диагностировали химический ожог.

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Анастасию госпитализировали на 2 недели.

Как рассказывает мама пострадавшей девушки Оксана, врач посоветовал им обратиться к правоохранителям.

"Сначала хотела пообщаться с этим парикмахером. Спросили, как разводила краску, имеет какое-то образование и др. При встрече девушка призналась, что самоучка и красит только родственников. Когда показала раны своего ребенка, парикмахер попросила не обращаться в полицию и заверила, что будет поддерживать финансово на время лечения", — рассказывает мама девушки Оксана.

Все чеки от покупки лекарств родные девушки пересылали сообщениями парикмахеру, поскольку договорились о возмещении.

"Но мне уже не отписывали и на звонки не отвечали. Мама приехала снова к ней, чтобы поговорить. Но девушка опровергла факт мелирования и отказалась от своих слов и сказала, что платить не будет", — рассказала Анастасия.

Девушка написала заявление в полицию по поводу нанесения телесных повреждений.

Напомним, что в Харькове пациентке, у которой заподозрили злокачественную опухоль, во время операции ампутировали правую молочную железу. Женщина утверждает, что разрешения на это врачам не давала и медики обещали удалить только небольшую часть новообразования.

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