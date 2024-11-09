Выпадет мокрый снег и ударят заморозки: где и когда в Украине резко ухудшится погода

На следующей неделе в Украине прогнозируют туман, местами возможен мокрый снег.

Об этом "Фактам ICTV" рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

В понедельник, 11 ноября, на западе страны в ночные и утренние часы местами туман. Ветер преимущественно северо-восточного направления, 3-10 м/с, без порывов.

В ближайшие дни ночная температура воздуха будет удерживаться от +3°C до -3°C. Днем ожидается от +3 до +9°C. Традиционно теплее будет в Закарпатье и юге страны — до +12°C.

"Такая ситуация у нас продержится практически до середины недели. Начиная с 14 ноября, будет более ощутимо изменение погодных условий. Поэтому уже будет происходить перестройка синоптических процессов", — отметила Птуха.

По ее словам, именно 14 и 15 ноября в западных, северных, а 15 ноября в центральных областях ожидается небольшой дождь с переходом в мокрый снег. На остальной территории страны ожидается небольшой дождь. Температура будет колебаться от +4 до -2°C.

Украину коснется местного фронта циклона с северо-запада, поэтому и температура уже ожидается невысокая.

16-18 ноября прогнозируется небольшой мокрый снег в южных областях Украины. Температура в ночные часы будет колебаться от 0 до -6°C. На юге страны ожидается от -2 до +4°C.

Ранее синоптики сообщили, что погода кардинально изменится. Больше об этом читайте в новости.