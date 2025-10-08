- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1038
- Время на прочтение
- 1 мин
Выпал из автобуса и ударился головой: Черкасский ТЦК о смерти мобилизованного
Мобилизированный умер во время ожидания своей очереди на прохождение ВВК.
В Черкассах умер только что мобилизованный, которого работники ТЦК привезли для прохождения военно-врачебной комиссии.
Об этом сообщает Черкасский областной ТЦК и СП.
В ТЦК рассказали, что задержан мужчина 5 октября за нарушение правил военного учета. 6 октября он был направлен в рекрутинговый центр.
«Находясь в автобусе, во время ожидания своей очереди на прохождение ВВК при многопрофильной больнице интенсивного лечения, у военнообязанного произошел приступ эпилепсии, в результате которого он выпал на улицу и ударился головой», — утверждают в военкомате.
Черкасский ТЦК уверяет, что его военнослужащие подбежали к пострадавшему, чтобы оказать первую медицинскую помощь, и вызвали врачей этого медицинского учреждения. По прибытии медиков пострадавший сразу был госпитализирован, но от полученной травмы скончался.
«По данному факту следователи территориального подразделения полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В свою очередь, согласно приказу начальника Черкасского объединенного городского территориального центра комплектования назначено и проводится служебное расследование», — говорится в сообщении.
Как так получилось, что мужчина ударился сам так сильно, что умер, в ТЦК не уточнили. Другой информации об инциденте пока нет.
Ранее сообщалось, что у реанимации умер волонтер из Луцка, впавший в кому после мобилизации.