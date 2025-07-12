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- Украина
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Выпала из окна 4-го этажа: полиция расследует гибель 6-летнего ребенка
Тело ребенка обнаружили на тротуаре неподалеку от многоэтажки. Предварительно известно, что 6-летняя девочка выпала из окна, пока семья спала.
В Житомире утром 10 июля произошла трагедия — из окна четвертого этажа выпала шестилетняя девочка. К сожалению, ребенок погиб.
Об этом сообщила полиция Житомирской области.
Сообщение в полицию поступило около 05:45: случайный прохожий нашел тело ребенка на тротуаре возле дома. Рядом лежала москитная сетка, что указывало на возможное падение из окна.
На место прибыла следственно-оперативная группа и бригада медиков, которые констатировали смерть ребенка. Как предварительно установили правоохранители, окно в квартире было открыто, а все члены семьи на тот момент спали.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
В полиции призвали родителей быть максимально внимательными к безопасности детей: не оставлять малышей одних в комнатах с открытыми окнами, устанавливать блокираторы, избегать расположения мебели возле окон и не полагаться на москитные сетки, которые не выдерживают веса ребенка.
Это уже не первый случай падения детей из окон в Украине. В июне в Киеве погиб ребенок, который выпал с 15-го этажа. Подобная трагедия произошла и в Ровенской области — там погиб пятилетний мальчик, который оперся на москитную сетку и выпал из окна.
Напомним, недавно в городе Покров Днепропетровской области двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже.