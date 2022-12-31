Выпала из салона: в Черновцах под колесами троллейбуса трагически погибла женщина

Женщина скончалась на месте от полученных травм.

В Черновцах погибла 74-летняя переселенка из Мариуполя, выпавшая из салона троллейбуса во время движения.



Об этом сообщила пресс-служба полиции Черновицкой области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на улице Главной в Черновцах.

"Полицейские предварительно установили, что 26-летний водитель троллейбуса начал движение и допустил выпадение пассажирки из салона общественного транспорта. В результате падения 74-летняя уроженка города Мариуполь от полученных телесных повреждений погибла на месте", — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, в Винницкой области 24 декабря произошла смертельная авария, в которой погибли мама с дочерью, еще восемь человек получили травмы.

А в Харькове в ДТП погибли мужчина и женщина – полиция разыскивает свидетелей.

Смертельное ДТП в Одесской области - погибли оба водителя

Читайте также: