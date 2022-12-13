Выпечка из трех ингредиентов: как готовить главный кулинарный тренд в TikTok 2022 года

Главным кулинарным трендом в TikTok 2022 стал облачный хлеб. Любопытно, что эта выпечка состоит из всего трех ингредиентов. ТСН.ua рассказывает, как готовить облачный хлеб.

Британская сеть ресторанов Chiquito выяснила, что главным кулинарным трендом в TikTok уходящего года стал рецепт облачного хлеба. Его пользователи просмотрели рекордное количество раз – 3,4 миллиарда. Также в топ-5 вошли торт в чашке, чипсы из макарон, мясная доска и запеченная овсянка.

Облачный хлеб – нечто среднее между булочкой и пирожным. Он состоит всего лишь из трех ингредиентов, не содержит глютенов, а также отличается небольшим количеством углеводов.

Как готовить облачный хлеб

Многие пекари придумали свои версии облачного хлеба, добавляя к основным трем ингредиентам орехи, пищевые красители, ароматизаторы, крошки печенья и т.д.

Мы предлагаем вам базовую версию облачного хлеба. Для него вам нужно взять:

3 яйца;

10 г кукурузного крахмала;

30 г сахара.

По желанию можно добавить разнообразные пищевые красители по своему выбору.

Способ приготовления очень прост:

Духовку нужно заранее разогреть до 150 градусов. Яичные белки взбить в большой миске. При взбивании аккуратно добавить к яйцам сахар. Продолжать взбивать, пока его кристаллики не растворятся полностью. Далее добавить половину кукурузного крахмала, продолжать взбивать и еще раз добавить половину крахмала. На этом этапе также прибавляются пищевые красители по желанию. Взбить, чтобы образовались стойкие, глянцевые пики. Смесь теперь просто опрокидывается на противень, который заранее нужно застелить бумагой для выпечки. С помощью ножа сформировать округлую форму. Выпекать 25 минут в разогретой духовке. Наружная сторона должна стать светло-коричневого цвета.

Перед подачей на стол облачный хлеб нужно охладить.

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