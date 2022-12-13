Выпечка из трех ингредиентов: как готовить главный кулинарный тренд в TikTok 2022 года

Главным кулинарным трендом в TikTok 2022 стал облачный хлеб. Любопытно, что эта выпечка состоит из всего трех ингредиентов. ТСН.ua рассказывает, как готовить облачный хлеб.
Британская сеть ресторанов Chiquito выяснила, что главным кулинарным трендом в TikTok уходящего года стал рецепт облачного хлеба. Его пользователи просмотрели рекордное количество раз – 3,4 миллиарда. Также в топ-5 вошли торт в чашке, чипсы из макарон, мясная доска и запеченная овсянка.
Облачный хлеб – нечто среднее между булочкой и пирожным. Он состоит всего лишь из трех ингредиентов, не содержит глютенов, а также отличается небольшим количеством углеводов.
Как готовить облачный хлеб
Многие пекари придумали свои версии облачного хлеба, добавляя к основным трем ингредиентам орехи, пищевые красители, ароматизаторы, крошки печенья и т.д.
Мы предлагаем вам базовую версию облачного хлеба. Для него вам нужно взять:
- 3 яйца;
- 10 г кукурузного крахмала;
- 30 г сахара.
По желанию можно добавить разнообразные пищевые красители по своему выбору.
Способ приготовления очень прост:
- Духовку нужно заранее разогреть до 150 градусов.
- Яичные белки взбить в большой миске.
- При взбивании аккуратно добавить к яйцам сахар. Продолжать взбивать, пока его кристаллики не растворятся полностью.
- Далее добавить половину кукурузного крахмала, продолжать взбивать и еще раз добавить половину крахмала. На этом этапе также прибавляются пищевые красители по желанию. Взбить, чтобы образовались стойкие, глянцевые пики.
- Смесь теперь просто опрокидывается на противень, который заранее нужно застелить бумагой для выпечки. С помощью ножа сформировать округлую форму.
- Выпекать 25 минут в разогретой духовке. Наружная сторона должна стать светло-коричневого цвета.
Перед подачей на стол облачный хлеб нужно охладить.
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