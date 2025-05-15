Горная река / © Pexels

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Во Львовской области госпитализировали 60-летнего мужчину с тяжелой формой гепатита А, вероятно вызванной употреблением воды из горного источника.

Об этом сообщила врач-инфекционист Ярина Чикайло в комментарии для ZAXID.NET.

По словам врача, пациента доставили во Львовскую областную инфекционную больницу вечером 10 мая. Он жаловался на сильную мышечную слабость, лихорадку и озноб. Как оказалось, симптомы продолжались уже более трех недель. В понедельник, 12 мая, состояние мужчины резко ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Сейчас состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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По предварительным данным, заражение произошло во время пребывания мужчины в Карпатах, в частности в Ивано-Франковской области. Он использовал воду из природного источника, которая, вероятно, была заражена вирусом гепатита A.

«Симптомы появились не сразу. Люди часто считают родниковую воду безопасной, но она может быть носителем инфекций», — подчеркнула Ярина Чикайло.

Эпидемиологи призывают украинцев тщательно проверять источники воды, особенно во время путешествий в горные районы.

Гепатит А в Украине: подробности

Напомним, по словам Сергея Чумака, главного государственного санитарного врача Киева, еще 8 мая начали поступать срочные сообщения о заболевании вирусным гепатитом А.

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Уже зарегистрировано 34 случая, из них 20 — это дети. Что касается госпитализации, то 26 человек были госпитализированы, из них 15 — детей.

Что нужно знать о вирусе

Гепатит А — это инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом. В отличие от гепатитов B и C, передаваемых через кровь, гепатит А распространяется преимущественно через рот — то есть фекально-оральным путем. Чаще заражение происходит из-за употребления загрязненной воды, немытых овощей и фруктов или при несоблюдении правил гигиены.

Как именно происходит заражение

Вирус гепатита А очень заразен. Он может попасть в организм из-за потребления пищи или воды, загрязненной даже микроскопическими остатками фекалий инфицированного человека. Это может произойти, если, например, пищу готовил вирусоноситель без тщательного мытья рук.

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Также заражение часто происходит в тесных коллективах — дома, в детских садах, школах. Передача возможна через совместное использование предметов быта, таких как полотенца, посуда или даже во время обычного телесного контакта, например, объятий.

Какие симптомы гепатита А

Первые проявления заболевания обычно появляются через 2–6 недель после инфицирования. Основные признаки:

повышение температуры тела;

общая слабость, головная боль;

тошнота, иногда рвота;

боли в животе;

нарушение пищеварения, диарея;

пожелтение кожи и глаз (желтуха);

темная моча и светлый кал.

У детей заболевание часто протекает без выраженных симптомов или очень мягко. В большинстве случаев гепатит А проходит без осложнений и не переходит в хроническую форму — пациенты полностью поправляются.

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