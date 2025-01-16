Выпил водку "для смелости": россиянин пытался пересечь украинско-словацкую границу

Пограничники отделения "Паладь Комаровцы" Чопского отряда задержали 36-летнего гражданина России, пытавшегося незаконно пересечь границу.

Об этом сообщила прессслужба ГНСУ.

Мужчина, который двигался темными зарослями, был остановлен в 50 метрах от границы. На его лице были несколько синяков.

"Во время проведения проверочных мероприятий пограничники установили, что иностранец некоторое время проживал в Прикарпатье. Осенью прошлого года миграционная служба приняла решение о принудительном возвращении россиянина за пределы территории Украины. Тот провел несколько месяцев в пункте временного пребывания иностранцев, еще некоторое время находился в Украине незаконно, а затем принял решение искать лучшей жизни в странах ЕС", — говорится в сообщении.

Мужчина пытался попасть в Словакию вне пунктов пропуска. Он рассказал, что "для смелости" выпил бутылку водки.

"Затем, в состоянии алкогольного опьянения, не смог сориентироваться на местности, бродил по селу, наткнулся на местных ромов, подрался с ними. После ссоры не помнит - то ли потерял личные вещи, то ли их у него украли. Он также рассказал, что когда протрезвел, пошел наугад в сторону Словакии. Во время движения его обнаружил и задержал пограничный наряд", — говорится в сообщении.

В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении. Дальнейший вопрос о принудительном выдворении гражданина России с территории Украины будет решаться отдельно.

Напомним, на границе с Молдовой произошла авария: автомобиль, в котором находились уклоняющиеся, взлетел в кювет.

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