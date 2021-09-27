Выпила кровь и убежала: на окраине Днепра хищное животное уничтожило целый курятник: фото

25 кур стали жертвами, вероятно, куницы.

На одной из окраин города Днепра, в бывшем поселке Чапли, хищное животное пробралось в хозяйственное здание местной жительницы и уничтожило всех кур, которых она там держала.

Об этом сообщила владелица курятника на своей Facebook-странице, опубликовав фото обескровленных птиц.

"Куница подушила, выпила кровь и убежала! Будьте осторожны, потому что у многих есть куры !!! 25 кур пошли по одному месту", — жаловалась она в своей заметке.

Женщина предположила, что в сарай это хищное животное привлек свет, который она забыла выключить.

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В комментариях к сообщению соседи отмечают, что в прошлом году куница пробиралась и в их хозяйства. У них она также уничтожала всю птицу.

Убийство всей добычи считается характерным поведением для этого зверя, у которого паническое метания птиц вызывает хищнический рефлекс.

Напомним, в селе Ракитное Ровенской местные охотники установили капкан после того, как из дворов у крестьян начала массово исчезать птица. Когда же зверя поймали — его вид озадачил даже опытных охотников. Крестьяне же уверены, что это — "чупакабра".

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