В Железном Порту задержали дерзкого грабителя, который "усыпил" отдыхающих

Злоумышленник подсыпал в напиток мужчинам неизвестное вещество.

В одном из развлекательных заведений в курортном селе Железный Порт на Херсонщине мужчина ограбил двух отдыхающих с Кропивницкого, подсыпав им в напиток неизвестное сильнодействующее вещество.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

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Мужчины потеряли сознание, а злоумышленник забрал у них золотые украшения и почти 8 тысяч гривен.

Пострадавших в бессознательном состоянии и с признаками отравления неизвестным веществом немедленно госпитализировали в больницу. Сейчас их состояние стабилизировалось.

По словам жены одного из пострадавших, за столик к мужчинам подсел неизвестный мужчина и угостил отдыхающих пивом, после чего они и потеряли сознание. Женщина описала полицейским приметы неизвестного и правоохранители начали отрабатывать населенный пункт.

Работники сектора реагирования патрульной полиции заметили на набережной похожего по приметам мужчину. Во время личного досмотра у него изъяли вещи потерпевших.

Задержанным оказался 30-летний житель Днепропетровской области, ранее судимый за разбой.

Кроме вещей пострадавших, у него изъяли упаковку с остатками неизвестного вещества, которая направлена на экспертизу. Также образцы крови пострадавших направлены на экспертизу, чтобы выяснить, какое именно вещество злоумышленник подсыпал в напиток.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 "Грабеж" Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Херсонской области мужчина, который отдыхал в селе Счастливцево на одной из баз, стал жертвой грабителей. Злоумышленник ворвался в его номер, украл деньги и телефоны.

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