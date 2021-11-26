Пьют кофе в окружении икон, лампад и покойников: в Хмельницком на кладбище в старинном храме оборудовали кафе и кинотеатр

Пьют кофе в окружении икон, лампад и покойников: в Хмельницком на кладбище в старинном храме оборудовали кафе и кинотеатр

Кроме случайных прохожих, постоянные посетители заведения — студенты.

В Хмельницком на местном кладбище можно выпить кофе и сходить в кинотеатр. Место "отдыха" оборудовали в старинном церковном монастыре.

Об этом сообщается в сюжете "Сегодня".

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В кофейне можно выпить чай и даже перекусить. Внутри есть несколько столов, где посетителе могут разместиться. При этом отдыхать они будут в окружении икон и лампад. А вот в подвале храма оборудовали кинотеатр.

“Смотрим здесь фэнтези, комедии. В том числе, очень часто, даже украинские”, — рассказал администратор кинотеатра.

Кроме того, в подвале помещения можно заметить и студентов — они приходят сюда учиться, потому что, по их словам, это “идеальное место для дистанционки”.

“Здесь есть интернет. А тут очень хорошо. Потому что дома скучно: сидишь один, не интересно”, — добавила посетительница кинотеатра Екатерина.

Примечательно и то, что фиксированной стоимости на кофе в храме нет. Посетители оставляют столько, сколько считают нужным. Деньги администрация впоследствии тратит на благотворительность.

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