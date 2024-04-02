Выплата 15 млн гривен семье погибшего военного: Зеленский подписал закон

Выплата 15 млн грн семье защитника в случае его гибели установлена на уровне закона.

Сегодня, 2 апреля, президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10313 об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

В нем, в частности, на уровне закона предусмотрена денежная выплата в размере 15 млн грн семье защитника в случае его гибели.

Кроме того, в законе поддержана возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за рубежом, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Также в этом документе предусматривается отмена понятия "ограниченно пригодный" для службы в рядах Сил обороны.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, кто может получить пособие по гибели военного, какие документы нужно для этого собрать и каким образом выплачивают средства.

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