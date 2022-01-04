Выплатили зарплату и вернули в школу: на Волыни невакцинированная от COVID учительница выиграла суд

Выплатили зарплату и вернули в школу: на Волыни невакцинированная от COVID учительница выиграла суд

Суд отказал только в удовлетворении морального вреда.

На Волыни невакцинированная от COVID-19 учительница подала в суд на школу из-за отстранения от работы и выиграла дело.

Об этом свидетельствует реестр судебных решений.

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Педагог 11 ноября подала в суд иск о признании незаконным и отмене приказа Гишинской гимназии об ее отстранении от работы из-за отказа прививки от COVID-19. Кроме того, учительница иностранного языка просила взыскать с управления образования исполкома горсовета Ковеля зарплату за время вынужденного прогула, а также выплатить 20 тыс. грн морального ущерба.

Суд полностью удовлетворил исковые требования и постановил восстановить прежнее положение истца. Ей также должны выплатить зарплату – 23 348 грн. Впрочем, в удовлетворении морального вреда ей было отказано.

По словам учительницы, на работе у нее требовали справку о COVID-прививке, а затем ограничили ее права, как работника, на полноценную работу. В октябре ей вручили сообщение об обязательной вакцинации без подписи директора и даты его выдачи. Учительница отказалась подписывать такое сообщение. После этого директор вручил приказ об отстранении.

Свой иск женщина объяснила тем, что работодатель не наделен правом заставлять ее вакцинироваться. В свою очередь руководство образовательного учреждения просило отказать в удовлетворении иска, ссылаясь на постановления правительства и приказы Минздрава.

Напомним, с 8 ноября 2021 года и Украине могут отстранять от работы непривитых от коронавируса сотрудников. Норма касается представителей государственной службы, вузов, техникумов, училищ, школ и детсадов. С 15 ноября такие карантинные правила действуют и для депутатов парламента.

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