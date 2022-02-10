Выплатили зарплату и вернули в школу: на Волыни невакцинированная от COVID учительница выиграла суд

Выплатили зарплату и вернули в школу: на Волыни невакцинированная от COVID учительница выиграла суд

Педагог была отстранена от работы 8 ноября 2021-го.

На Волыни невакцинированная учительница зарубежной литературы через суд отменила приказ об отстранении от работы и добилась выплаты компенсации.

Решение было принято судом Ковеля.

Суд постановил отменить приказ об отстранении от работы Светланы Ребрик, а также взыскать в ее пользу 40,8 тыс. грн. К слову, решение можно обжаловать в апелляционном суде в течение 30 дней.

Отмечается, что учительницу школы №2 Ковеля от работы отстранили 8 ноября 2021 года, потому что не подала документов о COVID-вакцинации. После этого она подала в суд.

В иске отметила, что столкнулась с "грубым нарушением ее конституционного права на работу". По ее словам, обязательность прививки для работников образования была установлена 8 ноября, но медицинское заключение о наличии противопоказаний к COVID-вакцинации ей утвердили только 9 ноября.

Педагог подчеркнула, что при вручении приказа об отстранении ей не дали времени для принятия решения о прививке или предоставлении медицинского заключения о наличии противопоказаний. В учебном заведении отметили, что документ подписывали на основе приказа Минздрава от 4 октября 2021 года.

Как сообщалось, в Ровно учительница трапезничала во время онлайн-урока. Родители школьников, присутствовавших на уроке, несколько смутились поведением учительницы. Пользователи Сети назвали такое поведение учителя недопустимым.

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