Выплату 2000 гривен могут аннулировать: что нужно сделать уже сейчас

Части украинцев средства на «Скрининг здоровья 40+» нужно использовать до 30 июня, иначе они автоматически вернутся в государственный бюджет.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Кому могут аннулировать выплату

Речь идет об украинцах, которые оформили помощь на прохождение скрининга и получили 2000 грн на специальный счет.

Для таких граждан действуют четкие сроки использования средств:

если деньги поступили до 1 мая 2026 — пройти обследование нужно до 30 июня 2026 года;

если заявка была подана после 1 мая — средства будут доступны только два месяца с момента зачисления.

По истечении этого срока неиспользованные деньги автоматически вернутся в казну.

Скрининг здоровья 40+

Напомним, что в 2026 году в Украине действует программа «Скрининг здоровья 40+», позволяющая бесплатно пройти базовое обследование для раннего выявления сердечно-сосудистых болезней, диабета и заболеваний почек.

Украинское правительство существенно упростило доступ к медицинской программе «Скрининг здоровья 40+», обновив правила прохождения обследований для граждан. Теперь пациентам по всей стране больше не придется ожидать специально определенного времени после своего дня рождения, чтобы получить государственное финансирование на комплексную проверку состояния организма.

