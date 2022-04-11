Выплаты денежной помощи внутренним переселенцам продлили: какой новый срок

До 14 апреля 2022 все внутренне перемещенные лица могут получить социальные выплаты в размере 3000 гривен на каждого ребенка и 2000 гривен на каждого взрослого. Но срок получения денежной помощи решили продлить. До какого числа теперь это можно сделать – читайте в материале ТСН.ua.

Глава правительства Денис Шмигаль сообщил, что срок получения финансовой помощи в размере 2000 на каждого взрослого и 3000 гривен на каждого ребенка украинским переселенцам продлили. Раньше конечным сроком, когда можно было получить средства было 14 апреля 2022 года, теперь это новая дата – 30 апреля.

Напомним, что все внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть свои дома из-за войны России против Украины, и переехать в другой регион, город или село, могут получить финансовую помощь от государства. Социальные выплаты имеют размер 2000 гривен на каждого взрослого члена семьи и 3000 гривен на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

Чтобы получить средства, нужно сначала зарегистрироваться как переселенцы в ближайшем Центре предоставления административных услуг. Ожидается, что в скором времени такая возможность появится на портале "Действие".

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