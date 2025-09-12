Выплаты для детей погибших и пропавших без вести военных: какая сумма пенсии

Выплаты детям погибших Героев / © ТСН.ua

Дети военных, погибших или считающихся пропавшими без вести во время войны, имеют право на получение пенсии от государства. Такая выплата еще называется пенсия из-за потери кормильца.

Оформить выплаты можно в Пенсионном фонде Украины, сообщает ПФУ.

Кто может претендовать на такую пенсию

Согласно действующему законодательству, на такую пенсию могут претендовать:

несовершеннолетние дети (т.е. в возрасте до 18 лет); дети до 23 лет, если они получают образование в школе, техникуме, университете и т.д. (здесь надо учитывать, что выплаты продолжаются до окончания обучения, но до 23 лет); дети-сироты до 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

Однако размер пенсии не четкий. Сумма зависит исключительно от обстоятельств гибели или исчезновения военнослужащего.

Отмечается, что существует нижний предел денежных выплат, привязанных к обеспечению военного.

В частности, пенсия по потере кормильца назначается следующим образом:

военный погиб при исполнении обязанностей и имел одного ребенка, то пенсия — 70% денежного довольствия, но не менее 7 800 гривен; военнослужащий погиб во время исполнения обязанностей и имел двое или более детей, то пенсия — 50% денежного довольствия на каждую, но не менее 6 100 гривен; если военный погиб не во время боевых действий, например, от несчастного случая, то пенсия — 30% денежного довольствия, но не менее 4 722 гривен.

Если кормильец погиб в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, то пенсия исчисляется в размере 30% от его денежного довольствия.

Следует отметить, что пенсия в случае потери кормильца назначается каждому нетрудоспособному члену семьи, имеющему право на такую пенсию.

Могут ли получать пенсию родители военного

Пенсия по потере кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи лица, которому предоставлен статус пропавшей без вести при особых обстоятельствах. Получить ее можно через месяц после того, как сведения об исчезновении внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

В частности, нетрудоспособным лицом считается мать и отец, если они получают пенсию или имеют инвалидность.

Напомним, Минобороны обновило порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели или смерти военных в период действия военного положения.