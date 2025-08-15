Выплаты для семей и покупка пикапов без бюрократии: Кабмин принял ряд решений для армии

Кабинет Министров / © ТСН

На внеочередном заседании Кабинет Министров Украины принял ряд решений, направленных на скорейшее удовлетворение потребностей Сил обороны. Соответствующие изменения, инициированные Ставкой Верховного Главнокомандующего, касаются упрощения бюрократии, ускорения логистики и социальных гарантий для военных.

Об этом сообщает Юлия Свириденко.

Правительство разрешило военным частям напрямую покупать пикапы, квадроциклы, баги и мотоциклы, без лишних бюрократических процедур. Стоимость техники будет определяться по экспертной оценке или рыночным данным, что позволит оперативно обновлять автопарк на передовой.

Также была упрощена процедура списания имущества, утраченного или изношенного во время боевых действий. Теперь для имущества стоимостью до 1,7 млн грн этот процесс будет значительно быстрее, что позволит подразделениям без задержек получать замену.

Кроме того, Кабмин увеличил социальные гарантии для военнослужащих и их семей. Семьи защитников, погибших в плену, получат единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн. Также срок обращения за помощью для раненых или потерявших трудоспособность продлен до одного года.

По инициативе Минобороны правительство приняло законодательные изменения, которые откладывают публикацию деклараций военных на год после завершения военного положения. Это решение направлено на защиту военнослужащих от врага, который может использовать эти данные.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен семьям украинских военнослужащих, погибших в российском плену.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины приняло изменения в Приказ № 280, упрощающие процедуру выяснения обстоятельств гибели или исчезновения военнослужащих. Благодаря нововведениям семьям военных больше не придется ждать месяцами результатов служебных расследований, которые теперь будут проводиться только при необходимости.