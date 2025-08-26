Выплаты для ВПЛ: кто будет получать помощь и нужно подавать новое заявление

Выплаты для ВПЛ продолжены: кто будет получать пособие еще полгода / © Фото из открытых источников

Украинское правительство приняло решение продлить выплату помощи наиболее уязвимым переселенцам еще на шесть месяцев, до февраля 2026 года. Это значит, что люди, которые получали эту помощь, чтобы адаптироваться и найти жилье или работу, не потеряют ее после августа 2025, а смогут получать деньги еще полгода.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

Для кого продолжены выплаты?

Автоматическое продление помощи будет касаться следующих категорий ВПЛ:

лиц с инвалидностью I–III группы;

семей, в составе которых есть дети до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится по дневной или дуальной форме);

семей, где все члены нетрудоспособны.

Кроме того, постановление вносит несколько важных изменений в порядок назначения выплат:

Наличие на депозитном счете суммы, превышающей 100 тыс. грн, больше не будет препятствием для назначения помощи детям-сиротам, а также детям, лишенным родительской опеки, состоящим в семейных или приемных семьях.

Если трудоспособное лицо, ранее не работавшее, после прекращения выплаты нашло работу или зарегистрировалось в центре занятости как безработное, выплата пособия будет возобновлена с месяца, когда человек начал работать.

Размер ежемесячных выплат остается неизменным: 2000 грн. на взрослое лицо и 3000 грн. на ребенка или лицо с инвалидностью.

Напомним, для многих украинцев, чьи дома были уничтожены войной, государство предлагает программу «Восстановление», предоставляющую финансовую компенсацию на строительство нового дома. Это позволяет начать восстановление на собственном участке, используя средства по целевому назначению. Общий порядок получения помощи определяет Постановление Кабинета Министров Украины от 21 апреля 2023 г. № 381.

Также в Украине с 1 сентября некоторым пенсионерам увеличат размер выплат. Кроме того, некоторые должны пройти процедуру идентификации. По информации Пенсионного фонда, по состоянию на 19 августа уже профинансированы выплаты более чем на 50 млрд грн. В сентябре продолжает действовать программа надбавок для тех, чья пенсия меньше 10 340,35 грн.