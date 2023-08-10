Выплаты ко Дню Независимости: кто и какие надбавки получит в августе

На надбавки для некоторых украинцев ко Дню Независимости правительство выделило около 1 миллиарда гривен.
Кабинет министров утвердил размер выплат для украинцев ко Дню Независимости 2023 года. Традиционно надбавки предоставляют жертвам войны, Революции Достоинства и родственникам погибших.
Об этом говорится в постановлении от 21 июля 2023 г. № 754, опубликованном на сайте Кабмина.
Как отмечается, около 1 миллиарда гривен правительство выделило на надбавки для некоторых украинцев ко Дню Независимости. Денежная помощь выплачивается до 24 августа 2023 г.
Кто и какие выплаты получит
1) лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
- I группы — 3 100 гривен;
- II группы — 2 900 гривен;
- III группы — 2 700 гривен;
2) участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания родителей,
- 1000 гривен;
3) лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной,
- 3 100 гривен;
4) членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, а также женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз,
- 650 гривен;
5) участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага,
- 450 гривен.
Ранее мы сообщали, будут ли обстреливать россияне Украину ко Дню Независимости.
Читайте также: