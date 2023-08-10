Выплаты ко Дню Независимости: кто и какие надбавки получит в августе

На надбавки для некоторых украинцев ко Дню Независимости правительство выделило около 1 миллиарда гривен.

Кабинет министров утвердил размер выплат для украинцев ко Дню Независимости 2023 года. Традиционно надбавки предоставляют жертвам войны, Революции Достоинства и родственникам погибших.

Об этом говорится в постановлении от 21 июля 2023 г. № 754, опубликованном на сайте Кабмина.

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Как отмечается, около 1 миллиарда гривен правительство выделило на надбавки для некоторых украинцев ко Дню Независимости. Денежная помощь выплачивается до 24 августа 2023 г.

Кто и какие выплаты получит

1) лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы — 3 100 гривен;

II группы — 2 900 гривен;

III группы — 2 700 гривен;

2) участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания родителей,

1000 гривен;

3) лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной,

3 100 гривен;

4) членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, а также женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз,

650 гривен;

5) участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага,

450 гривен.

Ранее мы сообщали, будут ли обстреливать россияне Украину ко Дню Независимости.

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