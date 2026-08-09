Выплаты могут сократиться: ПФУ разъяснил нюансы перехода на пенсию по возрасту

Пенсия

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По достижении пенсионного возраста украинцам, которые до этого получали пенсию по инвалидности, может потребоваться определиться, какой именно вид пенсионных выплат они будут получать в дальнейшем. Автоматический переход на пенсию по возрасту не всегда будет выгодным — в некоторых случаях целесообразнее остаться на пенсии по инвалидности.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

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Какую пенсию можно выбрать

В соответствии со статьёй 10 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», лицо, имеющее право на несколько видов пенсии — по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца, — выбирает один из них. В ПФУ отмечают, что обычно люди ориентируются на то, какая выплата больше.

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В то же время механизм расчета различных видов пенсий имеет свои особенности. В частности, пенсия по инвалидности II группы назначается в размере 90% пенсии по возрасту. При этом к страховому стажу для её расчёта прибавляется период с момента установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.

Когда выход на пенсию по возрасту может быть невыгодным

Согласно разъяснениям ПФУ, если инвалидность была установлена ещё в молодом возрасте, а у человека были длительные периоды, когда он не работал, дополнительный страховой стаж может быть значительным. Поэтому переход на пенсию по возрасту не обязательно приведет к увеличению выплат.

В то же время обратиться в ПФУ по поводу такого перехода следует тем, кто после назначения пенсии по инвалидности продолжал работать. Если человек накопил не менее 24 месяцев страхового стажа и впервые выходит на пенсию по возрасту, ее размер рассчитывается по правилам нового назначения. При этом учитывается средняя заработная плата за три календарных года, предшествующих году обращения.

Как оформить переход

Переход с одного вида пенсии на другой осуществляется со дня подачи соответствующего заявления. Для расчета используются документы о страховом стаже, заработной плате и другие документы, имеющиеся в пенсионном деле, а также дополнительные документы, полученные Пенсионным фондом.

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Заявление можно подать лично через сервисный центр ПФУ. Также это можно сделать онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или портал «Дия», приложив отсканированные копии необходимых документов и использовав квалифицированную электронную подпись.

Таким образом, перед выходом на пенсию по возрасту украинцам, получающим пенсию по инвалидности, следует сравнить размер обеих возможных выплат, ведь смена вида пенсии не во всех случаях приведет к увеличению дохода.

Напомним, что украинцы, которые никогда не работали официально или не накопили необходимого страхового стажа, не могут получать обычную пенсию по возрасту. В то же время в некоторых случаях государство предусматривает для таких людей другой вид поддержки — государственную социальную помощь.

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