Выплаты на детей могут возрасти в 2–3 раза: новое правительство готовит масштабное повышение

Выплаты на детей / © pexels.com

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Новое правительство внесло в Раду первый законопроект №15438, предусматривающий рост выплат для детей в 2–3 раза.

Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Документ предусматривает:

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существенное увеличение государственных выплат для опекунов, приемных семей и детских домов семейного типа,

усиление полномочий служб по делам детей,

введение новых гарантий для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Инициатор проекта — новый премьер-министр Сергей Корецкий. Документ от 22 июля.

На сколько повысят выплаты

Согласно документу:

выплаты на детей на попечении или в приемных семьях возрастут до 15 750–20 250 грн (сейчас 7 042–8 780 грн).

для детей с инвалидностью выплаты увеличатся до 24 750–29 250 грн.

Кроме того, впервые предлагают ввести разовую выплату 36 тыс. грн при установлении опеки или устройстве ребенка в приемную семью или детский дом семейного типа.

Выплаты украинцам 2026 года — последние новости

Напомним, что некоторые категории украинцев могут получить надбавку к пенсии в размере 1300 грн. Право на прибавку имеют пенсионеры, удерживающие нетрудоспособных членов семьи. Речь идет о лицах, получающих пенсию за выслугу лет или по инвалидности, но не работающих.

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Также украинцам готовят единовременную выплату более 3 тыс. грн. Порядок начисления и выплаты определен постановлением Кабмина. Он регулирует социальную поддержку ветеранов войны, лиц с особыми наградами перед государством и остальных категорий людей.

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