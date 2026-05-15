Выплаты на детей по-новому: в Украине запускают спецсчет для всех видов помощи

Кабинет министров Украины изменил механизм получения государственной поддержки для семей с детьми и будущих родителей: теперь выплаты по государственным программам поддержки семей с детьми можно будет получать на специальный счет «Дія.Картки».

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

«Также расширяется перечень доступных категорий для оплаты, а срок использования средств теперь не имеет ограничений», — написала Свириденко.

Премьер отметила, что все начисления будут поступать на единый счет по всем видам целевых пособий: компенсация за «Пакунок малюка», пособие по уходу за ребенком до одного года, єЯсла и «Пакунок школяра». Специальный счет «Дія.Картка» можно будет открыть еще до подачи заявления — в приложении избранного банка.

«Если человек после этого подает заявление на пособие по уходу за ребенком до 1 года или єЯсла — в ЦНАПе, территориальной общине или органе Пенсионного фонда — Единая информационная система социальной сферы Минсоцполитики автоматически подтянет уже открытый спецсчет „Дія.Картка“ за считанные секунды. Если же человек не открыл спецсчет „Дія.Картка“ заранее, при подаче заявления Единая система сформирует QR-код. За ним можно будет быстро перейти к открытию „Дія.Картки“, завершить подачу заявления и получить выплату гораздо быстрее», — пояснила премьер.

Кроме того, для тех, кто будет желать получать средства не на спецсчет «Дія.Картки», а через Ощадбанк — они будут создаваться после обращения в ЦНАП/тергромаде/органе ПФУ — по уже существующему механизму.

«О возможности открытия спецсчета „Дія.Картки“ будет в ближайшее время проинформировано. Открытые с 1 января 2026 года счета остаются действительными, на них и дальше будут находить средства», — добавила Свириденко.

