Выплаты на детей повысили: на сколько и кто будет получать больше / Фото: Pexels

Выплаты на детей повысили: на сколько и кто будет получать больше

Выплаты на детей повысили: на сколько и кто будет получать больше

В Украине повысили выплаты на детей сразу в пяти категориях. Сколько будут получать украинцы в 2022 году – читайте в материале ТСН.ua.

О повышении выплат сообщили в Министерстве социальной политики.

Кому и на сколько увеличили выплаты на детей:

финансовая помощь на детей с тяжелыми заболеваниями : на детей в возрасте до 6 лет теперь будут выплачивать 4200 грн (было 1934 грн), а на детей от 6 до 18 лет будут выплачивать 5236 грн ;

: на детей в возрасте теперь будут выплачивать (было 1934 грн), а на детей будут выплачивать ; надбавка по уходу за ребенком, имеющей инвалидность группы А : на детей в возрасте до 6 лет выплаты повысили до 4200 грн , а на детей от 6 до 18 лет пособие увеличилось до 5236 грн ;

: на детей в возрасте выплаты повысили до , а на детей пособие увеличилось ; увеличился также уровень обеспечения прожиточного минимума при назначении социальных выплат малообеспеченным семьям для трудоспособных лиц: теперь он составляет 1116,45 грн (было 868,35 грн);

для трудоспособных лиц: теперь он составляет (было 868,35 грн); повысили размер пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях : отныне он 2100 грн (а не 1700 грн как было раньше);

: отныне он (а не 1700 грн как было раньше); максимальный размер временной помощи детям, местожительство родителей которых неизвестно, или они уклоняются от уплаты алиментов или не имеют возможности удерживать ребенка: на детей до 6 лет теперь будет составлять 2100 грн, а на детей от 6 до 18 лет — 2618 грн.

В эфире всеукраинского телемарафона министерша социальной политики Марина Лазебна также заявила, что к тем детям, которые стали сиротами во время войны России против Украины или пострадали из-за боевых действий, может быть применен отдельный подход.