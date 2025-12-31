Выплаты на ребенка: что изменится с 1 января 2026 года

Детские выплаты / © ТСН.ua

С 1 января 2026 года изменятся детские выплаты. Так, единовременная помощь при рождении ребенка будет составлять 50 000 гривен.

Об этом говорится в Законе №4681-ІХ.

Детские выплаты от 1 января 2026 года

единовременная денежная помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка - 50 000 гривен;

помощь по уходу за ребенком до 1 года - 7000 гривен в месяц, а для ребенка с инвалидностью - 10 500 гривен в месяц;

Важно! В случае, если на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, родители будут получать действующие 860 грн + 7000 грн/мес до достижения 1 года.

«Если» (1-3 года) — 8000 гривен в месяц целевой помощи на оплату сада, кружков или услуг ухода, а для детей с инвалидностью — 12000 гривен в месяц;

«Упаковка малыша» — в натуральной форме или денежной компенсации (доступен с 36 недели беременности);

«Упаковка школьника» — единовременная выплата 5 000 гривен для учащихся 1 класса.

7000 гривен — пособие по беременности и родам для женщин, которые не работают официально. Выплачивается с 7-го месяца беременности (за 70 дней до родов).

Ранее говорилось, что отдельная категория людей будет вынуждена вернуть деньги на детей.

Государственные деньги могут обязать тех, кто не сообщил об изменении имущественного положения. К примеру, это приобретение недвижимости, авто или существенное повышение доходов. Особенно это касается многодетных семей, где один родитель устроился на высокооплачиваемую работу, но не задекларировал этого.