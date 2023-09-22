"Выплаты нужно сокращать": в Сети возмущены заявлением министерши соцполитики Жолневич

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что для того, чтобы Украина была успешным государством через 10 лет, сегодня необходимо не раздувать действующее количество социальных выплат, а побуждать людей развиваться и идти "в свободное плавание".

Об этом она сказала во время Международного форума устойчивого развития.

Заявления Жолневич

По словам Жолнович, нужно с нуля переформатировать новый общественный договор о социальной политике.

"Нам нужно сломать все, что есть сегодня социального, и просто с нуля переформатировать новый общественный договор о социальной политике в нашем государстве. Многие вообще граждане в определенном смысле подростки. И это та философия, которую мы точно должны сломать", — сказала министр. .

По ее мнению, проблема заключается в том, что в министерстве в результате брейншторма сформировали лозунг "Формируем способности вместо зависимости". Следовательно, многие получающие социальную помощь не хотят быть способными, их устраивает то состояние, в котором они находятся.

"Это способность приспосабливаться, ты находишься в зоне комфорта. Даже если это очень бедное жилье, очень маленькая помощь. Но стабильная. Я слышала такую фразу: "Ничего не унижает достоинство так сильно, как вовремя выплачена мизерная зарплата". Это не позволяет человеку оторваться, развиваться, но и удерживает ее в непонятных, сложных рамках", — сказала министр.

Она добавила, что многие люди боятся идти в "свободное плавание".

"Я думаю, что очень опасно и рискованно, когда со всех экранов разных общественных групп звучат тезисы: "А давайте мы этим еще поднимем", — отметила она.

Эксперты возмущены

В Сети быстро отреагировали на неоднозначное заявление министерши.

Эксперт Тарас Загородний пишет, что у нас появилась новая Третьякова.

"В "зоне комфорта" неадекватные министры и все правительство живет, для которых войны, кажется в Украине, не существует. Интересно проверить состояние этой дамы", — прокомментировал ситуацию Загородний.

Вице-президент Красного Креста Украины Павел Розенко также прокомментировал ситуацию.

Он выразил свое удивление мол, "Кто там в «зоне комфорта»? Особенно после 24 февраля 2022 года?"

"Будьте бодрствовать там. Идем к вам", — написал он.

В Сети дискутируют вокруг заявления

"Когда казалось все дно, но из них постучали", – написал один из пользователей.

В Сети отреагировали на заявление Оксаны Жолневич

Несмотря на это, есть пользователи, которые согласны с заявлением Жолневич, мол, "посмотрите, как многодетные алкаши бухают и получают помощь".

В Сети отреагировали на заявление Оксаны Жолневич

Также корреспонденты предполагают, что Жолневич "укусила" Третьякова.

В Сети отреагировали на заявление Оксаны Жолневич

Другой пользователь рассуждает, зачем украинцы тогда платят налоги

В Сети отреагировали на заявление Оксаны Жолневич

Ранее вокруг конкурса красоты "Мисс Украина" разгорелся немалый скандал после того, как в Сети разоблачили связи участниц с россиянами.

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