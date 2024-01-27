Выплаты от ООН: кто из украинцев получит по 10,8 тыс. грн и как подать заявку

Заявители могут получить выплаты по 3600 грн на каждого члена семьи в течение 3 месяцев. То есть, общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.

Внутренние переселенцы и пострадавшие от войны могут подать заявку на денежную поддержку ООН в размере 10 800 гривен.

Об этом пишет Мисоцполитики со ссылкой на благотворительный фонд "Право на защиту".

Получить помощь могут люди из числа переселенцев, которые не получали ее раньше международных организаций, имеют доход менее 5400 гривен на члена семьи. В частности, те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения.

Речь идет о:

лицах, которые не перемещались после 24.02.2022, но пострадали от военных действий в областях: Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая; и имеют уязвимости из Перечня ниже;

людях, вернувшихся в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения.

Список семей из числа пострадавших от войны, имеющих право на помощь

имеют только одного из родителей с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семьи пожилых людей старше 55 лет или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

опекают детей без сопровождения или детей, разведенных с родителями.

Какие нужны документы:

1. Документ, удостоверяющий личность.

2. Налоговый номер (необходимый для выплаты пособия).

3. Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки и т.п.).

4. Свидетельство о рождении детей (при наличии).

5. Номер банковской карты для выплаты пособия.

6. Личный номер телефона.

При регистрации должны присутствовать все члены семьи. Для маломобильных людей возможна регистрация по оригиналам документов при предоставлении документов, подтверждающих их состояние.

Подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных МФ "Право на защиту". Найти их адреса можно на интерактивной карте по ссылке.

Ранее в ООН заявили, что 40 процентов населения Украины в этом году будут нуждаться в гуманитарной помощи.

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