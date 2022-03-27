Выплаты, отпуска и пенсии: какие льготы предусмотрены для мобилизованных военнослужащих

Выплаты, отпуска и пенсии: какие льготы предусмотрены для мобилизованных военнослужащих

В условиях военного состояния мобилизованным будут выплачиваться дополнительно 30 тыс. грн, а тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях — 100 тыс. грн.

Мобилизированные граждане пользуются всеми правами и льготами военнослужащих ВСУ согласно Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей".

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Да, для всех военнослужащих предусмотрено материальное и денежное обеспечение. В частности, в условиях военного положения военнослужащим ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, ГУР Министерства обороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС и полицейским выплачивается дополнительное вознаграждение размером 30 тыс. грн в месяц.

В то же время военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях предусмотрены выплаты в размере 100 тыс. грн в месяц.

Кроме того, мобилизованные имеют право на отпуск:

по семейным обстоятельствам (при этом, если отпуск будет продолжаться не более 10 календарных дней, все выплаты сохраняются);

по состоянию здоровья в связи с болезнью или для лечения после ранения.

Мобилизированные имеют право на медицинскую помощь в военных госпиталях на средства Министерства обороны Украины.

Следует отметить, что за военнослужащими сохраняется место работы, должность и средняя заработная плата на предыдущем месте работы. Кроме того, для мобилизованных ФЛП начисление налогов и сборов не производится.

Время пребывания на военной службе будет также относиться к стажу работы и стажу государственной службы.

Относительно военной пенсии : лица, призываемые на военную службу во время мобилизации будут продолжать получать военную пенсию.

Для лиц, имеющих кредиты и ушедших воевать за Украину, не будут начисляться штрафные санкции и пеня за неуплату.

В Минобороны также отмечают, что семьям погибших будут выплачиваться единовременные денежные пособия в размере 15 млн грн.

Напомним, Кабинет министров Украины ограничил срок подачи заявок на получение помощи в рамках "еПидтримка" до 31 марта.

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