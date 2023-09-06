Выплаты пленных могут отдавать их семьям: Шуляк рассказала об изменениях, принятых Радой

В ВРУ предлагают сохранять денежное обеспечение лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести и возможность выплаты их семьям.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №9638 об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц, который, в частности, предусматривает передачу зарплат пленных их семьям.

Об этом сообщила Елена Шуляк — глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, руководитель партии "Слуга Народа".

"Законопроектом предлагается сохранять денежное довольствие лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах и возможность выплаты их семьям. Кроме тех, кто сдался в плен добровольно", – сказала Шуляк.

Так, в проекте закона предлагается:

уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;

уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;

совершенствование порядка выплаты одноразовой денежной помощи при увольнении с военной службы.

"Во время военного положения военные и полицейские не могут в полной мере использовать свои отпуска. Именно поэтому документ предлагает за неиспользованные дни выплачивать им денежную компенсацию. В случае гибели или смерти эти деньги выплачивать семье — жене или мужу, детям, родителям", — сказала Шуляк.

Напомним, зарплаты военным перечислили. Так, с февраля 2023 года выплаты 30 тысяч гривен отменили всем, кроме военных, выполняющих боевые задания. После обсуждений был принят законопроект №9342, который предоставлял выплаты отдельным категориям военных, как выведенные за штат через лечение, а также срочникам, инструкторам, курсантам. Кто и какие доплаты получит в сентябре – читайте в статье.

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