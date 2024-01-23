Выплаты призывникам: в каких городах Украины предоставляют денежную помощь мобилизованным

В Одессе, Киеве, Львове начинают "поощрительные" выплаты призывникам. Помощь окажут из городских бюджетов.

Об этом говорится, в частности, в сообщении Одесского горсовета.

В Одессе в рамках действия Программы мобилизованным лицам, призванным на военную службу в ВСУ и зарегистрированным в Одессе, из городского бюджета будет предоставляться единовременная денежная помощь в предельном размере 20 тысяч гривен. На это мероприятие в 2024 году в бюджете предусмотрено 20 миллионов гривен.

Деньги будут предоставляться мобилизованным с 2024 года. Для этого в ближайшее время будет разработан порядок предоставления помощи, который, в частности, будет включать в себя перечень необходимых документов”, — сообщила директор Департамента труда и соцполитики Одесского городского совета Елена Китайская.

По словам городского головы Одессы Олега Труханова, в Департамент труда и соцполитики уже поступают подобные заявки, но порядок предоставления материальной помощи в процессе разработки. Местные власти стремятся "довести процесс до автоматизма".

Он отметил, что в будущем мобилизованное лицо должно принести необходимые документы сразу в ТЦК. После того, как такое лицо будет отнесено к воинской части, то оно автоматически получит выплаты на свой счет.

В Киеве в декабре 2023 года было выделено 50 млн гривен на 2024 год – на выплаты киевлянам, которые мобилизуются в ряды ВСУ с декабря 2023 года. А также одобрить финансирование 15 городских целевых программ всех отраслей хозяйства, чтобы учесть это в бюджете Киева на 2024 год. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время заседания Киевсовета.

Местные депутаты решили, что все мобилизовавшиеся с 1 декабря 2023-го киевляне будут получать из столичного бюджета единовременную помощь в размере 30 тысяч гривен.

Как сообщил изданию "АрмияInform" депутат Киевсовета, офицер ВСУ Вадим Васильчук, 18 января местные власти добавили к мобилизованным и тем, кто подпишет контракт на прохождение военной службы. Сейчас, добавил он, такие выплаты в Киеве еще не производятся из-за несовершенства механизма таких выплат.

"Порядок был одобрен еще в декабре, но там были замечания от ТЦК и СП по его выполнению. Они внесли свои предложения и правки. Сегодня (18 января) они были проголосованы и благодаря сотрудничеству с ТЦК решение о выплатах должно заработать", — сказал Васильчук. .

Во Львове решение о материальной поддержке граждан, решивших стать в ряды Сил обороны принял исполком горсовета 12 января.

Добровольцам решили выплачивать 50 тысяч гривен. В отличие от Киева, такую сумму планируют предоставлять не всем, а только тем, кто состоит на военном учете на территории Львовской городской территориальной громады и согласится подписать контракт с воинскими частями Десантно-штурмовых войск и морской пехоты.

Также ТСН.ua сообщал о выплатах переселенцам. Механизм оказания помощи обсуждали еще в прошлом году, и это привело к пересмотру этого механизма на государственном уровне. Стало известно, что ВПЛ получают 2000 грн, а дети или люди с инвалидностью — 3000 гривен. Впрочем, в 2024 году некоторым переселенцам отменят выплаты.

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