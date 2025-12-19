Выплаты родственникам погибших военных ТЦК: на какую сумму могут рассчитывать семьи

15 миллионов вместо двух / © ТСН

Родственники военнослужащего ТЦК, которого в начале года убили в Пирятине во время мобилизационных мероприятий, уже получили единовременную выплату за его смерть, но могут оспорить ее сумму.

Об этом заявили спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин и адвокат Евгений Филипец в комментарии hromadske.

Адвокат Евгений Филипец считает, что гибель военных ТЦК во время мобилизационных мероприятий, как это было во Львове или Пирятине, — это фактически гибель, связанная с исполнением обязанностей военной службы. Поэтому дает основания для выплаты 15 млн. грн на уровне с родственниками погибших на фронте бойцов.

По словам Романа Истомина, семье погибшего военного ТЦК из Пирятина уже выплатили единовременную денежную помощь в размере 2,2 млн грн, увязав его смерть с «исполнением служебных обязанностей». Документы для оформления выплаты направлял ТЦК, он же коммуникировал и с семьей погибшего.

В то же время юрист Филипец утверждает, что родственники могут рассчитывать на большую сумму, ведь в заключении ВЛК указано, что смерть военного наступила «в результате травмы, связанной с исполнением обязанностей военной службы». По словам юриста, родственники застреленного военного ТЦК в Пирятине уже обратились к нему за помощью.

Ранее сообщалось, что во Львове гражданский во время мобилизационных мероприятий зарезал ножом военного ТЦК, которым оказался ветеран АТО и полномасштабной войны, уволен в тыл по состоянию здоровья.

1 февраля в городе Пирятин на Полтавщине мужчина застрелил военнослужащего Полтавского РТЦК. Инцидент произошел на автозаправке в Пирятине, когда трое военных ТЦК сопровождали группу мобилизованных в 199 учебный центр. По предварительной информации, стрелок был знаком с мобилизованным, которого хотел «освободить» от мобилизации.