Субсидии в Украине: кто може остаться без выплат в 2022 году? / pixabay.com

Выплаты субсидий в Украине в 2022 году могут приостановить: в Минсоцполитики определили условия

Выплаты субсидий в Украине в 2022 году могут приостановить: в Минсоцполитики определили условия

В 2022 году многие украинцы могут остаться без субсидии и помощи от государства. В Минсоцполитики хотят проводить проверки выплат. Кого могут затронуть перемены — читайте в материале ТСН.ua.

На сайте ФПУ (Федерация профсоюзов Украины) размещен проект для обсуждения соответствующего приказа.

Субсидии в Украине: как хотят проверять получателей выплат?

В документе определяется, что структурные подразделения по социальной защите населения должны изучить личное дело получателя субсидии после того, как им поступят соответствующие выводы Министерства финансов. Если будут найдены несоответствия в информации, представленной в личном деле, будут проводить более полную проверку, сопоставляя данные, полученные из:

Также читайте Субсидия на коммуналку: кого могут лишить

Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

Государственного реестра обременений движимого имущества;

Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

Единого государственного реестра транспортных средств;

Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков;

Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования;

Единого реестра должников;

Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и других реестров;

Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Чтобы опровергнуть несоответствие, структурному подразделению по социальной защите населения необходимо представить соответствующие документы.

Субсидии в Украине: что будет, если информация окажется недостоверной?

Если получатель субсидии не сможет опровергнуть несоответствие, получение выплат будет приостановлено, а структурное подразделение по социальной защите населения рассчитает сумму средств, которые нужно будет вернуть.