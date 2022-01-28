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Выплаты субсидий в Украине в 2022 году могут приостановить: в Минсоцполитики определили условия

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Выплаты субсидий в Украине в 2022 году могут приостановить: в Минсоцполитики определили условия

Субсидии в Украине: кто може остаться без выплат в 2022 году? / pixabay.com

В 2022 году многие украинцы могут остаться без субсидии и помощи от государства. В Минсоцполитики хотят проводить проверки выплат. Кого могут затронуть перемены — читайте в материале ТСН.ua.

На сайте ФПУ (Федерация профсоюзов Украины) размещен проект для обсуждения соответствующего приказа.

Субсидии в Украине: как хотят проверять получателей выплат?

В документе определяется, что структурные подразделения по социальной защите населения должны изучить личное дело получателя субсидии после того, как им поступят соответствующие выводы Министерства финансов. Если будут найдены несоответствия в информации, представленной в личном деле, будут проводить более полную проверку, сопоставляя данные, полученные из:

  • Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
  • Государственного реестра обременений движимого имущества;
  • Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
  • Единого государственного реестра транспортных средств;
  • Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков;
  • Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования;
  • Единого реестра должников;
  • Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и других реестров;
  • Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Чтобы опровергнуть несоответствие, структурному подразделению по социальной защите населения необходимо представить соответствующие документы.

Субсидии в Украине: что будет, если информация окажется недостоверной?

Если получатель субсидии не сможет опровергнуть несоответствие, получение выплат будет приостановлено, а структурное подразделение по социальной защите населения рассчитает сумму средств, которые нужно будет вернуть.

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