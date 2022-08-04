Выплаты украинским военным в июле возрастут и составят половину годового бюджета Минобороны

За июль денежные выплаты украинским военным возрастут на 15% и составят около 70 млрд грн.

Эта сумма составляет половину общего госбюджета для Минобороны на 2022 год.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга в Медиа-центре Украина-Укринформ.

"За июль по сравнению с июнем мы ожидаем роста общего объема выплат — где-то около 15%. Суммарно они ожидаются на уровне около 70 млрд грн", — сказала Маляр.

По ее словам, в прошлом году в госбюджете на 2022 год на Минобороны было заложено 130 млрд. грн. Теперь только за месяц на денежное обеспечение направляется 63 млрд — в июне, и 70 млрд грн — в июле.

Маляр подчеркнула, что выплаты военным за июнь в июле состоялись планово, несмотря на все проблемы в экономике, вызванные полномасштабной войной России в Украине. Однако всего менее 5% денежного довольствия задержалось по техническим причинам.

"Мы одновременно покупаем оружие, предметы вещевого обеспечения и многое другое. Это огромные платежи, которые нужно было организовать так, что не было сбоев ни в каком направлении. И по состоянию на сегодняшний день по техническим причинам задержалось менее 5% денежного обеспечения, но они гарантированы поступят", — подчеркнула замминистра.

Напомним, около 150 тысяч вынужденных переселенцев до сих пор не получили обещанные государством выплаты. Минсоцполитики обещает, что вне зависимости от времени задержки и проблемы выплаты получат все и за все время.

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