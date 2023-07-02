Выплаты военным по-новому: нардеп объяснила, сколько будут получать защитники "вне штата"

Рада приняла закон, регулирующий выплаты украинским военным. Так, новый закон увеличивает выплаты раненым защитникам от мизерных 700 гривен в месяц до 20100 гривен.

Об этом в эфире телемарафона рассказала народная депутат, глава Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

"Ключевой момент этого закона в том, что мы восстановили справедливость в отношении бойцов, раненых, но выведенных за штат в распоряжение командира. Что происходило с выплатами этим бойцам до вступления в действие этого закона? Бойцы получали 700 гривен в месяц. Больно это даже говорить в слух. Эту ситуацию мы исправили и определенную справедливость наконец-то восстановили", — заявила нардеп.

Радина объяснила, какие именно изменения в выплатах для раненых военных предусматривает принятый парламентом закон.

"Раненые военные, которые военно-врачебной комиссией (ВВК) признаны временно непригодными, с пересмотром через 6 или 12 месяцев и которые, в связи с этим рассчитаны в распоряжение командира, то есть выведены за штат, они будут получать выплаты в 20100 гривен в месяц, плюс надбавка за ранг и выслугу лет. В среднем это будет где-то 21 тысяча гривен в месяц, на время пребывания в распоряжении", — объяснила Радина.

Депутат также рассказала, какой будет процедура выплат от ранения военного до пересмотра на военно-врачебной комиссии.

"Когда боец ранен... когда он в отпуске для лечения, до того, как ВЛК определила состояние его пригодности, он получит по 100 тысяч гривен в месяц. И мы закрепили это наконец, на уровне закона. Когда военно-врачебная комиссия говорит, что военный ограниченно годен или временно непригоден, и говорит, что финальное решение о его пригодности или непригодности будет принято на пересмотре через 6 или 12 месяцев. заработную плату за предыдущие месяцы, а затем, до конца этих 6 или 12 месяцев, он будет получать доплату в 20100 гривен в месяц, до того, как ВВК примет решение, является ли этот военный пригодным или непригодным. и, соответственно, выплаты в связи с демобилизацией", – объяснила Радина.

Напомним, ТСН.ua собрали всю известную информацию о выплатах военным по новому закону. Кто будет получать 30 тыс. и 100 тыс. надбавки, какую сумму получат раненые военные и т.д.

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