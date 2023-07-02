Выплаты военным по-новому: нардеп объяснила, сколько будут получать защитники "вне штата"

Раненые военные, которых вывели за штат, теперь будут получать достойные выплаты вместо позорных нескольких сотен.
Рада приняла закон, регулирующий выплаты украинским военным. Так, новый закон увеличивает выплаты раненым защитникам от мизерных 700 гривен в месяц до 20100 гривен.
Об этом в эфире телемарафона рассказала народная депутат, глава Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.
"Ключевой момент этого закона в том, что мы восстановили справедливость в отношении бойцов, раненых, но выведенных за штат в распоряжение командира. Что происходило с выплатами этим бойцам до вступления в действие этого закона? Бойцы получали 700 гривен в месяц. Больно это даже говорить в слух. Эту ситуацию мы исправили и определенную справедливость наконец-то восстановили", — заявила нардеп.
Радина объяснила, какие именно изменения в выплатах для раненых военных предусматривает принятый парламентом закон.
"Раненые военные, которые военно-врачебной комиссией (ВВК) признаны временно непригодными, с пересмотром через 6 или 12 месяцев и которые, в связи с этим рассчитаны в распоряжение командира, то есть выведены за штат, они будут получать выплаты в 20100 гривен в месяц, плюс надбавка за ранг и выслугу лет. В среднем это будет где-то 21 тысяча гривен в месяц, на время пребывания в распоряжении", — объяснила Радина.
Депутат также рассказала, какой будет процедура выплат от ранения военного до пересмотра на военно-врачебной комиссии.
"Когда боец ранен... когда он в отпуске для лечения, до того, как ВЛК определила состояние его пригодности, он получит по 100 тысяч гривен в месяц. И мы закрепили это наконец, на уровне закона. Когда военно-врачебная комиссия говорит, что военный ограниченно годен или временно непригоден, и говорит, что финальное решение о его пригодности или непригодности будет принято на пересмотре через 6 или 12 месяцев. заработную плату за предыдущие месяцы, а затем, до конца этих 6 или 12 месяцев, он будет получать доплату в 20100 гривен в месяц, до того, как ВВК примет решение, является ли этот военный пригодным или непригодным. и, соответственно, выплаты в связи с демобилизацией", – объяснила Радина.
Напомним, ТСН.ua собрали всю известную информацию о выплатах военным по новому закону. Кто будет получать 30 тыс. и 100 тыс. надбавки, какую сумму получат раненые военные и т.д.
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