Выплаты военным в 2023 году: могут ли лишить вознаграждения тех, кого отправили на ротацию

В феврале 2023 г. изменился порядок выплат военнослужащим Сил обороны Украины и МВД. Могут изменить выплаты военным, которых отправили на ротацию — читайте в материале ТСН.ua.

С 1 февраля 2023 года, согласно новому порядку выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим, выплаты напрямую зависят от того, в каком именно районе находится военнослужащий, какая у него специфика и сложность боевых или специальных задач.

При этом размер дополнительных выплат военным, непосредственно участвующим в боевых действиях, не изменился.

По словам начальника управления социальной поддержки — начальник отдела денежного обеспечения и заработной платы Министерства обороны Украины полковника Олега Рогаля, который дал интервью АрмияInform, если подразделение, ранее находившееся на передовой, но затем переведенное за пределы района ведения боевых действий, может все же оставаться в составе группировок Сил обороны или в резерве Главнокомандующего.

Поэтому военнослужащие, входящие в это подразделение, могут выполнять специальные или боевые задания.

Если такие задачи выполняются, то, даже находясь за пределами ведения боевых действий, военнослужащие данного подразделения, выведенного из передового, будут иметь право на получение дополнительного вознаграждения, что составляет 30 тысяч гривен в месяц.

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