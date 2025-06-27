Выплаты военным возрастут: Зеленский поручил пересмотреть объем расходов на оборону

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский определил финансирование национальной безопасности и обороны главным приоритетом бюджетной политики на ближайшие три года.

Соответствующий указ уже обнародован на сайте главы государства.

В документе говорится, что при формировании бюджетов на 2026, 2027 и 2028 годы правительство должно предусмотреть увеличение объемов финансирования сектора безопасности и обороны. Это решение принято по результатам рассмотрения предложений в Бюджетную декларацию.

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Отдельное внимание указу уделено денежному обеспечению личного состава Вооруженных сил Украины, полиции, а также других представителей силовых структур. Президент поручил Кабинету Министров разработать механизмы увеличения выплат, с учетом как социально-экономической ситуации, так и военно-политической обстановки.

В частности, предусмотрено усовершенствование системы социальных выплат, получаемых военнослужащими, полицейскими и представителями других формирований, обеспечивающих обороноспособность государства.

Напомним, Зеленский подписал указ о введении санкций против 87 субъектов, имеющих отношение к производству и поставке компонентов для дронов-камикадзе «Shahed».

В список попали 52 физических лица — граждане Российской Федерации — и 35 юридических лиц: 34 из России и один из Китая.

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Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе 25 июня подписали соглашение о создании Спецтрибунала для расследования преступления. агрессии против Украины.

Он выразил уверенность, что соглашение о Спецтрибунале дает реальные шансы осудить преступления агрессии.