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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Выплаты военным возрастут: Зеленский поручил пересмотреть объем расходов на оборону

Указ президента определяет курс государственной политики на ближайшие три года — финансирование обороны станет ключевым.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский определил финансирование национальной безопасности и обороны главным приоритетом бюджетной политики на ближайшие три года.

Соответствующий указ уже обнародован на сайте главы государства.

В документе говорится, что при формировании бюджетов на 2026, 2027 и 2028 годы правительство должно предусмотреть увеличение объемов финансирования сектора безопасности и обороны. Это решение принято по результатам рассмотрения предложений в Бюджетную декларацию.

Отдельное внимание указу уделено денежному обеспечению личного состава Вооруженных сил Украины, полиции, а также других представителей силовых структур. Президент поручил Кабинету Министров разработать механизмы увеличения выплат, с учетом как социально-экономической ситуации, так и военно-политической обстановки.

В частности, предусмотрено усовершенствование системы социальных выплат, получаемых военнослужащими, полицейскими и представителями других формирований, обеспечивающих обороноспособность государства.

Напомним, Зеленский подписал указ о введении санкций против 87 субъектов, имеющих отношение к производству и поставке компонентов для дронов-камикадзе «Shahed».

В список попали 52 физических лица — граждане Российской Федерации — и 35 юридических лиц: 34 из России и один из Китая.

Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе 25 июня подписали соглашение о создании Спецтрибунала для расследования преступления. агрессии против Украины.

Он выразил уверенность, что соглашение о Спецтрибунале дает реальные шансы осудить преступления агрессии.

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