Выплаты военным за ранение или инвалидность: как получить денежную компенсацию

Юристка объяснила "важные вещи о деньгах", о которых следует знать военнослужащим.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на денежные компенсации после ранения, полученного на поле боя.

Согласно закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей" и постановлению Кабмина от 25.12.2013 №975, военнослужащие, получившие ранения во время выполнения боевого задания, могут получить выплату.

От чего зависит размер выплаты, какие документы нужны для получения, читайте в материале ТСН.ua.

Что нужно знать для получения помощи: комментарий юриста

Юрист Анастасия Володенкова в блоге на сайте "Украинская правда" объяснила "некоторые важные вещи о деньгах", о которых стоит знать военным, получившим травму на поле боя.

Во время лечения за ранеными сохраняется выплата денежного довольствия и дополнительного денежного вознаграждения в размере 100 000 грн. Но когда раненые находятся в отпуске по состоянию здоровья (то есть на реабилитации), то денежное вознаграждение в 100 000 грн предусмотрено только для тех, кто получил тяжелое ранение. Эта степень ранения должна быть закреплена заключением военно-врачебной (врачебно-экспертной, медицинской) комиссии. При этом для всех раненых сохраняется денежное довольствие. Во время лечения после ранения (без привязки к тяжелому), но обязательно связанному с защитой Родины, вы будете получать и денежное довольствие, и 100 000 грн. А во время реабилитации 100 000 грн получают только те, у кого ранение признано тяжелым. Выплата производится ежемесячно на основании справки из медицинского учреждения, где лечится раненый. Если лечение продлится более четырех месяцев, нужно держать контакт с непосредственным командиром и сообщать воинской части, что лечение продолжается, — предоставляя заключение ВВК. Это необходимо для продолжения начисления денежного довольствия. Необходимое условие для дополнительного вознаграждения – непрерывное стационарное лечение в учреждениях здравоохранения. Если вдруг выплата вознаграждения прекратилась, вы можете после прохождения ВВК написать рапорт на командование воинской части с требованием выплатить вознаграждение за весь период лечения. Если военная часть саботирует выплаты – это следует обжаловать в Штабе оперативного командования, которому подчиняется часть, а также Минобороны или департамента финансов МОУ. Еще один вид выплат – это материальная помощь от воинской части, которая выплачивается один раз в год в размере месячного денежного довольствия, обычно в конце года. Для ее получения необходимо подать рапорт непосредственному командиру. Если вы получили ранения в прошлом году, то в текущем году размер материальной помощи может быть меньше размера вашего месячного денежного довольствия. Это согласно позиции Департамента кадровой политики. Она может быть вообще не предусмотрена, поскольку не обязательна для выплаты ежегодно. В Минобороны разъясняют, что она выплачивается из рапорта военнослужащего. Поэтому рекомендуем подавать рапорт сразу после выписки из больницы и прибытия в воинскую часть. Единовременное пособие выплачивается только в случае установления инвалидности или процента потери трудоспособности по решению медико-социальной экспертной комиссии. Ее размеры зависят от группы инвалидности и прожиточного минимума. В этом году это следующие суммы:

1 группа инвалидности – 1073600 грн

2 группа инвалидности – 805 200 грн

3 группа инвалидности – 671 000 грн

Если бойцу установят долю потери трудоспособности, то максимальная ОДП в этом случае составляет 187 880 грн.

Что делать, чтобы ее получить? Военнослужащий должен подать заявление и пакет документов на получение ОДП через уполномоченное лицо в воинской части или самостоятельно – в Комиссию по вопросам начисления и выплаты единовременного денежного пособия соответствующего силового ведомства (того, к которому принадлежит его в/ч).

Если военнослужащий уволен, то может податься на выплату через ТЦК и СП.

К сожалению, точного ответа на вопрос, когда ее должны выплатить, нет, потому что начисление выплаты законом не урегулировано.

Какие документы нужны для оформления помощи

Согласно законодательству, для оформления выплаты военнослужащему необходимо обратиться к начальнику Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных сил Украины или к начальнику Региональной штатной военно-врачебной комиссии.

Документы, которые необходимо предоставить:

Направление или заявление на проведение военно-больничной комиссии.

Паспорт гражданина Украины и его заверенная копия.

Если вы относитесь к рядовому или сержантскому составу, необходимо предъявить военный билет и его заверенную копию, а также справку о прохождении военной службы.

Если вы офицер – удостоверение или военный билет офицера запаса и его заверенная копия и выписка из послужного списка.

Все медицинские документы, характеризующие состояние вашего здоровья до начала прохождения военной службы, во время прохождения военной службы и после увольнения.

Документы военно-врачебной экспертизы: свидетельство о болезни, справка военно-лечебной комиссии, оригиналы и их заверенные копии.

Справка об обстоятельствах травмы или ее заверенная копия и заверенная копия Акта о несчастном случае.

В случае участия в АТО (ООС) справки воинской части о сроках непосредственного участия в боевых действиях, боевых действиях на территории других стран, участия в международных миротворческих операциях (ММО), ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, испытании ядерного оружия и их заверенные копии.

Удостоверение участника боевых действий и заверенная копия.

Если вы участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, необходимо предъявить удостоверение и его заверенную копию.

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