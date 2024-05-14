Выплаты военным за ранение или инвалидность: на какую денежную компенсацию рассчитывать и как получить

Военнослужащие, получившие ранения при выполнении боевого задания, могут получить единовременную денежную помощь от государства, а также ряд других выплат. Речь идет о суммах от 100 тысяч гривен до более чем 1 миллиона гривен. Такие выплаты предусмотрены постановлением Кабмина.

Детальнее — в материале Bahmut.in.ua.

Сколько получает военный после ранения

Военнослужащий, получивший ранения при выполнении боевого задания, имеет возможность получить несколько выплат:

выплата дополнительного вознаграждения (100 тысяч гривен);

единовременная денежная помощь от государства (индивидуально высчитывается);

денежное довольствие военного (индивидуально высчитывается).

Как получить 100 тысяч гривен за ранение

Получившему ранение военному предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере до 100 000 гривен ежемесячно. Она выплачивается за время пребывания на стационарном лечении, даже если лицо лечится за границей или в отпуске в случае тяжелого ранения. Обратите внимание, что это должно быть указано в заключении ВЛК.

В правозащитной организации «Принцип» объясняют, что обязательным условием получения выплаты во время пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения является привязка вашего ранения к категории «тяжелое».

Как получить единовременную денежную помощь от государства

Единовременная денежная помощь военнослужащим назначается и выплачивается в следующих случаях:

установление инвалидности вследствие ранения (контузии, травмы или увечья) при исполнении обязанностей военной службы;

установление инвалидности, наступившей вследствие заболевания или несчастного случая при прохождении военной службы.

Размер такой единовременной денежной помощи зависит от установленной группы инвалидности. В общей сложности он составляет от 250 до 400-кратного прожиточного минимума — в случае исполнения воинской обязанности и от 70 до 120-кратного прожиточного минимума при прохождении военной службы.

Напомним, что с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет 2 920 гривен, а для:

трудоспособных лиц — 3028 гривен;

лиц, потерявших трудоспособность, — 2361 гривна.

То есть военный, получивший ранение и потерявший трудоспособность, приобретя группу инвалидности, может получить от 600 тысяч гривен до более 1 миллиона гривен.

Однако при условии, что военный получил ранения во время исполнения обязанностей военной службы и частично потерял трудоспособность, но ему не установили группу инвалидности, то его размер выплат будет равен 50-кратному или 70-кратному прожиточному минимуму (до 200 тысяч гривен) .

Денежное довольствие военного

Денежное обеспечение военнослужащего индивидуально, так как зависит от того, какую должность он занимал. Его выплачивают за период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи с:

болезнью;

пребыванием на лечении в больничных учреждениях;

отпуском для лечения в связи с болезнью (отпуск по состоянию здоровья), но не более четырех месяцев со дня убытия из воинской части.

Обратите внимание, если лечение военного длится более четырех месяцев, то вы должны сообщать об этом воинской части или командиру и иметь вывод ВЛК. Это необходимо делать, чтобы получать выплаты.

Если лицо имеет длительное лечение, то начисление денежного довольствия осуществляется в размере денежного довольствия, которое вы получали по занимаемым должностям до зачисления в распоряжение, но не более двух месяцев.

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