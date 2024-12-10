Выплаты за уничтоженную технику через приложение "Армия+": в Минобороны анонсировали новый сервис

Выплату за уничтоженную технику врага можно получить в течение 72 часов после согласования рапорта через "Армия+".

В скором времени военнослужащие смогут подавать электронные рапорты для получения вознаграждения за уничтоженную технику через приложение "Армия+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"Уже скоро запустим новый рапорт как важный инструмент поддержки и мотивации наших защитников. Благодаря "Армия+" каждый военнослужащий сможет быстро, без лишних бумаг и бюрократии, предоставить информацию об успешном выполнении боевого задания и получить заслуженное вознаграждение в течение 72 часов с момента согласования рапорта", — говорится в сообщении.

Напомним, ССО сообщили о технических проблемах в приложении "Армия+".

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