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"Выполнить должен был Зеленский, а курировал Буданов": в ГУР прокомментировали фейк россиян о покушении на Макрона

"Выполнить должен был Зеленский, а курировал Буданов": в ГУР прокомментировали фейк россиян о покушении на Макрона

представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов / Фото: скриншот с видео

"Покушения", по версии пропагандистов, "предотвратил" эксголовнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Российские пропагандисты обвинили главу Украины Владимира Зеленского "в попытке покушения" на президента Франции Эммануэля Макрона, что является очередным фейком РФ.

Об этом в комментарии заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Накануне на сайте российской пропагандистской газеты "Известия" сообщили о якобы попытке покушения на Макрона. Издание сообщало, что его "готовился осуществить Зеленский, а операцию курировал начальник ГУР Кирилл Буданов", однако эксголовнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы сорвал операцию.

Пропагандисты ссылались на видео очень плохого качества телевизора. Из-за плохого качества было технически невозможно убедиться в том, не дипфейк ли это.

После такого вброса часть российских сайтов начала самостоятельно распространять опровержение со ссылкой на канал France 24.

Юсов отметил, что это очередная российская спецоперация и информационная атака против Украины. Таким образом, враг пытается реализовать свой так называемый план "Майдан-3" для дискредитации Украины на международной арене и дестабилизации ситуации внутри страны.

По его словам, продолжается ряд важных событий по продлению помощи Украине и усилению "антипутинской коалиции". Поэтому РФ применяет такие грязные и фейковые истории.

Он добавил, что подобные атаки будут продолжаться, в частности, против отдельных украинских чиновников и военно-политического руководства.

"По этому конкретному вбросу о Макроне. Это полная ложь. Беззастенчиво за первоисточник берется западное медиа, а уже российские помойки, в том числе и государственные каналы, это подхватывают", — подчеркнул Юсов.

Тем временем западные СМИ пишут, что президент РФ Владимир Путин мстит мировому порядку, к которому когда-то он хотел присоединиться. Он пытается нанести решающий удар по США и Европе, чтобы перестроить глобальный порядок в пользу России.

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