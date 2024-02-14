"Выполнить должен был Зеленский, а курировал Буданов": в ГУР прокомментировали фейк россиян о покушении на Макрона

Российские пропагандисты обвинили главу Украины Владимира Зеленского "в попытке покушения" на президента Франции Эммануэля Макрона, что является очередным фейком РФ.

Об этом в комментарии заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Накануне на сайте российской пропагандистской газеты "Известия" сообщили о якобы попытке покушения на Макрона. Издание сообщало, что его "готовился осуществить Зеленский, а операцию курировал начальник ГУР Кирилл Буданов", однако эксголовнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы сорвал операцию.

Пропагандисты ссылались на видео очень плохого качества телевизора. Из-за плохого качества было технически невозможно убедиться в том, не дипфейк ли это.

После такого вброса часть российских сайтов начала самостоятельно распространять опровержение со ссылкой на канал France 24.

Юсов отметил, что это очередная российская спецоперация и информационная атака против Украины. Таким образом, враг пытается реализовать свой так называемый план "Майдан-3" для дискредитации Украины на международной арене и дестабилизации ситуации внутри страны.

По его словам, продолжается ряд важных событий по продлению помощи Украине и усилению "антипутинской коалиции". Поэтому РФ применяет такие грязные и фейковые истории.

Он добавил, что подобные атаки будут продолжаться, в частности, против отдельных украинских чиновников и военно-политического руководства.

"По этому конкретному вбросу о Макроне. Это полная ложь. Беззастенчиво за первоисточник берется западное медиа, а уже российские помойки, в том числе и государственные каналы, это подхватывают", — подчеркнул Юсов.

Тем временем западные СМИ пишут, что президент РФ Владимир Путин мстит мировому порядку, к которому когда-то он хотел присоединиться. Он пытается нанести решающий удар по США и Европе, чтобы перестроить глобальный порядок в пользу России.

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