Выпрыгнул из кабины канатной дороги и попал под машину: появилось видео падения парня в Харькове

Парень чудом выжил, его жизнь сейчас спасают медики.

Момент скачка парня из кабинки канатной дороги в Харькове попал на видео. После падения его переехал микроавтобус.

Инцидент произошел 13 июня на улице Новгородской. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Newsroom.

На ролике видно, как на канатную дорогу пришла компания из двух парней и девушки на вид 17-18 лет. Они разделились, так, что один из юношей зашел в кабину один. Позже он сбросил на землю свой рюкзак, который поймал, вероятно, еще один его товарищ. Начиная с 1:29 на видео видно, как человек прыгает из кабины, после чего его сбивает авто.

В Харькове парень прыгнул из кабины канатной и попал под машину: видео падения

Информацию подтвердил начальник Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

По его словам, из кабинки канатки на дорогу выпрыгнул молодой человек, после чего его переехал микроавтобус. Парень выжил. На место происшествия прибыл реанимобиль скорой помощи, пострадавшего сейчас спасают медики. Также рядом работают сотрудники полиции.

По данным местного издания "Редпост", которое ссылается на собственные источники, 18-летний парень попытался свести счеты с жизнью и прыгнул из кабинки подвесной дороги на проезжую часть улицы, после чего его переихала машина.

Юноша находился в состоянии алкогольного опьянения, пишут СМИ. Он получил множественные переломы и закрытую черепно-мозговую травму.

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