Выпускают ли юношей 16–17 лет за границу без родителей: детали о приписном и "Резерв+"

Выезд за границу несовершеннолетних / © ТСН

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С началом полномасштабной войны в Украине для мужчин призывного возраста были введены ограничения на выезд за границу. В то же время граждане до 18 лет могут пересекать границу, но есть определенные ограничения.

Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко рассказала о правилах пересечения границы юношами 16-17 лет, пишут Факты ICTV.

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Выезд за границу несовершеннолетних: документы

Для пересечения границы в 2026 году несовершеннолетним понадобятся следующие документы:

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Свидетельство о рождении используется, если нет загранпаспорта.

Загранпаспорт — главный документ для международных поездок.

ID-карта — подходит для посещения стран, признающих этот документ (например, Турция, Грузия).

Правила выезда за границу несовершеннолетних, путешествующих не с родителями

Если ребенок путешествует не с родителями, а с другими сопроводителями, нужно предоставить дополнительные документы:

С бабушкой, дедушкой или родственниками — свидетельство о рождении и документы, подтверждающие родственные связи.

С учителями или друзьями семьи — свидетельство о рождении, нотариально заверенное заявление родителя и документы сопроводителя.

Во время военного состояния согласия родителя достаточно для выезда ребенка. Запретить выезд можно только из-за официального обращения в Пограничную службу с нотариально заверенным заявлением. В случае конфликта вопрос разрешается в суде.

Мужчины призывного возраста, самостоятельно ухаживающие за детьми до 18 лет, имеют право выезжать за границу. Для этого нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие их статус.

Правила выезда за границу в 16 лет: комментарий адвоката

Дети до 16 лет могут покидать Украину только в сопровождении взрослых. После достижения 16-летнего возраста подростки имеют право путешествовать самостоятельно при наличии загранпаспорта.

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Требование об обязательном взятии на военный учет украинцев в возрасте от 16 лет, которым в год взятия на учет исполняется 17 лет, определено в статье 14 закона Украины О воинской обязанности и военной службе. Так что пограничники имеют право проверять этот статус.

По словам адвоката юридической компании Riyako&Partners Екатерины Анищенко, подростков 16-17 лет выпускают за границу, ведь военнообязанными считаются лица от 18 до 60 лет. Но для юношей 16-17 лет, то есть не достигших совершеннолетия, обязательна постановка на военный учет. Они должны иметь с собой приписное со свежими сведениями и отметкой, что они были в ТЦК и состоят на учете.

«Для пересечения границы молодым людям такого возраста нужно с собой иметь приписное, а также загранпаспорт. Они могут пересекать границу уже без присутствия родителей, то есть самостоятельно», — отмечает адвокат.

Несмотря на наличие приписного или любого другого военно-учетного документа, все же мужчинам следует установить приложение «Резерв+». Также адвокат отметила, что на границе мужчин, в том числе подростков 16-17 лет, могут проверять в системе «Оберег» на наличие розыска или каких-либо нарушений.

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«Я советую всем мужчинам и юношам установить приложение „Резерв+“ к поездке. Это стоит сделать для того, чтобы лицо, планирующее пересечь границу, убедилось, что не в розыске и его точно не задержат», — говорит юрист.

Следовательно, чтобы не испытывать неприятностей на границе, следует мониторить ситуацию и установить «Резерв+», чтобы убедиться в отсутствии нарушений и штрафов от ТЦК.

Выезд из Украины за границу — последние новости

Раньше мы писаем о том. что наличие отметки о необходимости в базовой военной подготовке в приложении «Резерв+» не запрещает 18-летним юношам выезжать за границу. Но и здесь есть нюансы. По словам юриста Владислава Дерия, сама отметка о военной подготовке или статусе резервиста не мешает уехать за границу. Главное — категория учета: если 18-летний парень указан как военнообязанный, а не призывник, его могут мобилизовать на общих основаниях.

Напомним, женщин с медицинским и фармацевтическим образованием автоматически ставят на военный учет, однако это не означает их принудительный призыв. Однако для них действуют определенные требования по прохождению ВЛК, но сам факт пребывания на учете не запрещает выезд за границу.

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