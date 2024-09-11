Выпускникам школ больше не будут давать медали: как это объяснили в Раде

В Верховной Раде решили отказаться от изготовления золотых и серебряных медалей для выпускников школ на средства бюджета.

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады признал нецелесообразным финансирование изготовления золотых и серебряных медалей для школьных выпускников из государственного бюджета.

Об этом сообщила народная депутат и секретарь образовательного комитета Наталья Пипа.

В комментарии для "УП. Жизнь" Наталья Пипа объяснила, что государство не обязано финансировать изготовление знаков отличия для выпускников школ, но в течение многих лет на это тратили значительные средства. Хотя награждение учащихся медалями является полномочием школ, эти награды производились за счет государственного бюджета согласно приказу Министерства образования и науки Украины.

По словам депутата, золотые и серебряные медали не предоставляют никаких преимуществ для поступления в высшие учебные заведения и выполняют только функцию морального поощрения для учащихся и их родителей. Также она подчеркнула, что представление на медали создает дополнительную бюрократическую работу в школах.

За последние пять лет государство изготовило более 66 тысяч золотых и серебряных медалей. В 2023 году на закупку более 21 тысяч медалей потратили 1,8 миллиона гривен, а в 2022 году — 1,77 миллиона гривен. По информации представителей Министерства образования и образовательного омбудсмена, в 2024 году планировалось изготовить вдвое больше медалей, чем в 2020 году.

При этом, как отметила Наталья Пипа, уровень знаний украинских школьников из-за пандемии COVID-19 и полномасштабной войны ухудшился, что свидетельствует о том, что количество медалей не отражает реального качества образования.

Министерство образования будет работать над отменой нормативных актов, обязывающих государство обеспечивать школы медалями. Ожидается, что расходы на это будут прекращены в 2024 году. Однако школы смогут самостоятельно решать вопрос о награждении учащихся, а медали не будут единственным способом награждения достижений школьников. Закон Украины "О полном общем среднем образовании" предусматривает также похвальные письма, грамоты и другие формы поощрения.

Напомним, ранее Кабмин принял решение, согласно которому детям дипломатов, обучающихся в школах за границей, будут компенсировать расходы на образование из бюджета Украины.

В то же время, впрошлом году в Минобразования заявили, что в Украине могут отменить бюджетное обучение для большинства специальностей. Мол, часть студентов-бюджетников в Украине могут перевести на грантовое финансирование, не покрывающее полную стоимость обучения.

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