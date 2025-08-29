Выпускники Метинвест Политехники получат двойные дипломы с Днепровской Политехникой

Реклама

«Мы заключили меморандумы о сотрудничестве с Киевской и Днепровской политехниками. Теперь с Днепровской разрабатываем программу двойных дипломов. Это важный шаг к укреплению инженерного образования и расширению возможностей для студентов», - отметил Поважный.

По словам ректора, Метинвест Политехника реализует модель, в которой бизнес не только инвестирует в образование, но и участвует непосредственно в управлении учебным процессом, выступая настоящим партнером. Представители компании привлечены к преподаванию, разработке программ и работе над бизнес-кейсами со студентами.

Также Почтенный обратил внимание на проблемы среднего образования, в частности по точным наукам. Университет сотрудничает с профессионально-техническими учреждениями, предоставляя экспертизу программ, развивая лабораторную базу и создавая дополнительные возможности образования.

Особое внимание ректор уделил стипендиальной системе. В частности, лучшие студенты могут получить стипендии в размере до 10 тыс. грн, включая стипендию генерального директора.

«Мы не просто готовим специалистов, а формируем лидеров. После первого выпуска уже создана ассоциация выпускников, которая включает не только студентов, но представителей администрации университета и бизнеса», — добавил он.

Форум Forbes University собрал 36 спикеров - представителей правительства, бизнеса, украинских и зарубежных вузов. Группа Метинвест выступила генеральным партнером мероприятия.

Метинвест Политехника была основана Группой Метинвест в 2020 году. На сегодняшний день более 1080 студентов поступили на различные образовательные программы, а более 5 тыс. человек прошли тренинги и повышение квалификации.