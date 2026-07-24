Выпускников колледжей могут мобилизовать еще до поступления в вуз: что говорит закон

Мобилизация в Украине / © ТСН

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После окончания учебы в колледже право на отсрочку от мобилизации прекращается. Если выпускник еще не зачислен в высшее образование, между двумя этапами обучения возникает период, когда его могут мобилизовать при отсутствии других законных оснований для отсрочки.

Об этом сообщает судебно-юридическая газета.

В соответствии с действующим законодательством, студенты учреждений профессионального высшего, профессионального и высшего образования имеют право на отсрочку от мобилизации в течение всего периода обучения, включая каникулы. В то же время, юристы обращают внимание, что после завершения обучения это право прекращается.

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Отсрочка теряет силу с момента издания приказа об отчислении в связи с завершением обучения и получением диплома.

Почему возникает риск мобилизации

Законодательство не предусматривает автоматическое продление отсрочки на период вступительной кампании.

Поэтому промежуток времени между вычетом из колледжа и официальным зачислением в университет считается периодом, когда человек уже не имеет статуса соискателя по дневной или дуальной форме обучения.

Если в это время военнообязан:

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не имеет других законных оснований для отсрочки;

не имеет бронирования;

признан годным к военной службе,

его могут мобилизовать в соответствии с требованиями законодательства.

Юристы объясняют, что новое право на отсрочку возникает только после официального зачисления в высшее образование. Именно с этого момента студент снова приобретает статус соискателя образования, дающий право на отсрочку от мобилизации при условии соответствия требованиям закона.

Специалисты также напоминают, что академический отпуск не считается непрерывным образовательным процессом в целях предоставления отсрочки от мобилизации.

Мобилизация в Украине — последние новости

Кабмин принял решение об отсрочке от мобилизации. Теперь военнообязанные могут подавать документы на новый вид, не рискуя потерять уже имеющийся статус при рассмотрении заявления.

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Отметим, что студенты могут получить отсрочку от мобилизации, однако само наличие студенческого билета не гарантирует освобождения от призыва. По закону право на отсрочку имеют студенты учреждений профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые впервые получают соответствующий уровень образования, а также аспиранты, докторанты и врачи-интерны.

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