Выпустят ли мужчин за границу после окончания войны: у Зеленского сделали заявление

Михаил Подоляк / © Getty Images

Даже если война в Украине закончится, мужчины не сразу смогут уехать за границу.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Новости.LIVE.

По его словам, ограничения на выезд будут точно действовать до завершения военного положения. Но даже после этого, вероятно, наступит короткий переходный период, когда мужчинам призывного возраста за границу будет нельзя.

«Ну, я ведь не совсем понимаю логистику. Военное положение прекратило действовать, там еще определенный, наверное, какой-то будет промежуточный период, не очень большой, и дальше все, электоральный цикл, дальше открытые границы и тому подобное», — говорит Подоляк.

Журналистка уточнила, будут ли дальше границы открыты полностью. На что советник Ермака вздохнул и сказал, что «скорее всего, да».

Подоляк выразил уверенность, что после войны в Украине появятся рабочие места и программы восстановления, так что оставаться дома будет не менее перспективно, чем искать жизнь за границей.

«Если будут постоянны гарантии безопасности, и здесь будут средства на восстановление и так далее, здесь будут рабочие места, а почему нужно будет существовать в, скажем, странном юридическом статусе (заграницей — Ред.), где у тебя нет работы, а не находиться на территории Украины», — рассуждает Подоляк.

На что ведущая отметила, что украинцы могут бояться вернуться даже в мирную Украину, чтобы снова не воевать.

На это советник главы ОП ответил обтекаемо: «Войны периодически возникают в разных частях света, к сожалению».

Напомним, что 26 августа правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу.

В свою очередь глава МВД Клименко объяснил, зачем разрешили выезд 18–22-летним.