Выпытывали СVV-коды и пароли: в Кривом Роге накрыли мошеннический "call-центр"

Мошенники с карточек доверчивых граждан переводили на собственные счета деньги.
В Кривом Роге правоохранители прекратили работу мошеннического "call-центра". Сотрудники под видом банкиров звонили украинцам и выманивали у них персональные данные.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как выяснилось, группа преступников организовала незаконный “call-центр”, из которого мошенники звонили украинцам и выпытывали у них номера банковских карточек, CVV-коды, а также SMS-коды и одноразовые пароли. После чего с карточек доверчивых граждан переводили на собственные счета деньги.
Работал “call-центр” в нежилом помещении, в котором находился склад. В нем организаторы установили компьютерную техника и видеорегистраторы, благодаря которым и обманули украинцев.
“При процессуальном руководстве Криворожской северной окружной прокуратуры разоблачена и прекращена деятельность мошеннического call-центра – ч.3 ст.190 УК Украины. В настоящее время устанавливается круг причастных к преступлению лиц”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
Напомним, что в Днепре агрессивный и нетрезвый мужчина расстрелял автомобиль возлюбленной.
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