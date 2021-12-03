Выпытывали СVV-коды и пароли: в Кривом Роге накрыли мошеннический "call-центр"

Выпытывали СVV-коды и пароли: в Кривом Роге накрыли мошеннический "call-центр"

Мошенники с карточек доверчивых граждан переводили на собственные счета деньги.

В Кривом Роге правоохранители прекратили работу мошеннического "call-центра". Сотрудники под видом банкиров звонили украинцам и выманивали у них персональные данные.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как выяснилось, группа преступников организовала незаконный “call-центр”, из которого мошенники звонили украинцам и выпытывали у них номера банковских карточек, CVV-коды, а также SMS-коды и одноразовые пароли. После чего с карточек доверчивых граждан переводили на собственные счета деньги.

Работал “call-центр” в нежилом помещении, в котором находился склад. В нем организаторы установили компьютерную техника и видеорегистраторы, благодаря которым и обманули украинцев.

“При процессуальном руководстве Криворожской северной окружной прокуратуры разоблачена и прекращена деятельность мошеннического call-центра – ч.3 ст.190 УК Украины. В настоящее время устанавливается круг причастных к преступлению лиц”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что в Днепре агрессивный и нетрезвый мужчина расстрелял автомобиль возлюбленной.

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