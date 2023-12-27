Вырабатывает ли Украина собственные танки: ответ Минстратегпрома

В Минстратегпроме объяснили, что Украина не производит танки, но заверили, что решили вопрос с их ремонтом.
Пока оборонная промышленность Украины не производит танки, но все потребности по танковой программе выполняются.
Об этом заявил глава Минстратегпрома Александр Камышин на пресс-конференции.
"О танковой программе — не буду раскрывать детали. Мы не производим сегодня танки, но все, что требует от нас Минобороны, Генштаб по танковой программе, мы делаем", — сказал Камышин.
Ремонт техники
Также он заверил, что вопрос о ремонте танков был решен.
"Весной по ремонту танков были постоянно проблемы, мне пришлось самому объехать прифронтовые территории, посмотреть ремонт в бригадах, на заводах. На сегодняшний день могу сказать, что вопрос ремонта танков не стоит вообще. Ремонт решен. У нас достаточное количество наших заводов и людей ", – отметил министр.
Камышин добавил, что в Украине способны отремонтировать "любую позицию по тому, что работает на фронте".
Ранее Александр Камышин рассказал, что Украина запустила в серийное производство свой аналог "Шахеда".
Также сообщалось, что Россия способна произвести или отремонтировать 100-150 танков в месяц.
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