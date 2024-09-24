Выращивал коноплю для рыбалки: на Житомирщине задержали 68-летнего мужчину

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
На Житомирщине 68-летний местный житель выращивал коноплю для собственных нужд и использовал ее как прикорм на рыбалке.
Об этом сообщает Житомирское районное управление полиции.
Правоохранители, 21 сентября, на его приусадебном участке провели санкционированный обыск. В результате обнаружили 531 растение конопли. Некоторые из них достигали человеческого роста.
Задержанный подтвердил, что "зелье" принадлежит ему.
Правоохранители изъяли растения и направили их на проведение экспертного исследования.
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, полиция Ужгорода задержала мужчину, бросившего гранату с балкона третьего этажа. В результате взрыва один из прохожих получил контузию.
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