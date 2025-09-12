Вырастет ли тариф на электроэнергию для населения после 31 октября: что говорят в Минэнерго

Тариф на электроэнергию / © ТСН.ua

Постановлением Кабмина №483 зафиксированы льготные цены на поставку электроэнергии населению до 31 октября 2025 года. Поэтому уже в ноябре может быть новый тариф, если правительство не продлит срок действия этого документа.

Однако, как сообщили в Министерстве энергетики на запрос УНИАН, Кабинет министров не планирует никаких изменений по тарифу для населения.

«В условиях сложной экономической ситуации из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, возникает необходимость продолжения поддержки населения во избежание значительного роста финансовой нагрузки на бытовых потребителей всех категорий, в том числе от повышения цены на электрическую энергию», — говорится в ответе Минэнергетики.

Постановление Кабмина №483 от 2019 года предусматривает стоимость электроэнергии для населения — 4,32 грн/киловатт-час.

Предприятия, на которые возложены специальные обязанности (АО «Энергоатом» и Частное акционерное общество «Укргидроэнерго») должны продавать электроэнергию, поставляемую населению, по фиксированным ценам.

Ранее в СМИ появилась информация о планах Министерства экономики повышать цену на электроэнергию для населения в 2026-2028 годах. Ежегодное подорожание предполагается на уровне 15%.

Напомним, что с 1 июня 2024 года тариф на свет увеличился от 2,64 грн до 4,32 грн за кВт/ч, эта цена действовала до конца апреля 2025 года. Постановлением правительства от 29 апреля №480 действие фиксированного тарифа на поставку электроэнергии для населения было продлено до 31 октября.